МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Курской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что попытка атаки беспилотником самолетного типа была пресечена около 20:00 по московскому времени.

Ранее 16 августа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на частный сектор села Графовки Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.