Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 16 августа 2024Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Фото: Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Курской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что попытка атаки беспилотником самолетного типа была пресечена около 20:00 по московскому времени.

Ранее 16 августа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на частный сектор села Графовки Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

      На Западе обеспокоились раздором из-за нападения ВСУ на Курскую область

      Захарова обвинила мировые организации в желании отмолчаться после удара по ТЦ в Донецке

      Стало известно о последнем спасенном из-под завалов в Нижнем Тагиле

      Румынской гимнастке вручили бронзу Олимпиады-2024 после решения CAS

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

      В МИД заявили о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Киева

      Экс-премьер Британии привал Запад разрешить Киеву бить западным оружием по целям в России

      В Керчи после ракетной атаки признали угрозу ЧС муниципального уровня

      Российские военные поразили украинский Су-24 на аэродроме Днепр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше