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17:30, 16 августа 2024Моя страна

Стало известно имя прославившегося на весь мир леопарда из Приморья

Фотограф Томас Виджаян сделал в Приморье снимок леопарда Leo 230M

Фото: Thomas Vijayan

Стало известно кодовое имя прославившегося на весь мир леопарда из Приморья. Об этом сообщает Telegram-канал нацпарка «Земля леопарда».

Ученые через специальную программу сопоставили уникальный узор пятен на боку хищника и определили его личность. Выяснилось, что это четырехлетний самец Leo 230M. Леопард проживает в северной части нацпарка и часто попадает в объективы фотоловушек, расположенных в самых красивых локациях заповедника.

Отмечается, что снимок, сделанный известным фотографом из Индии Томасом Виджаяном, поможет в изучении хищников, а именно их миграции и поведения.

Ранее сообщалось, что фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» впервые зафиксировала полную семью амурских тигров.

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      Мария Винар
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