Стало известно имя прославившегося на весь мир леопарда из Приморья

Стало известно кодовое имя прославившегося на весь мир леопарда из Приморья. Об этом сообщает Telegram-канал нацпарка «Земля леопарда».
Ученые через специальную программу сопоставили уникальный узор пятен на боку хищника и определили его личность. Выяснилось, что это четырехлетний самец Leo 230M. Леопард проживает в северной части нацпарка и часто попадает в объективы фотоловушек, расположенных в самых красивых локациях заповедника.
Отмечается, что снимок, сделанный известным фотографом из Индии Томасом Виджаяном, поможет в изучении хищников, а именно их миграции и поведения.
Ранее сообщалось, что фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» впервые зафиксировала полную семью амурских тигров.