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12:09, 16 августа 2024Путешествия

Стало известно о работе аэропортов в Приморье на фоне коллапса со светом

Росавиация: аэропорты Приморья работают штатно на фоне отключения света

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аэропорты Приморского края работают штатно на фоне отключения света в регионе. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко в Telegram.

Представитель ведомства уточнил, что аэропорт Кневичи во Владивостоке, а также малые авиагавани и посадочные площадки продолжают принимать и отправлять рейсы по расписанию, несмотря на энергетический коллапс.

«Росавиация и Госкорпорация по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Приморье», — добавил Кореняко.

Владивосток и практически все Приморье остались без света 16 августа. Причиной стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. Из-за сбоя некоторые жители региона застряли в электричках и в лифтах.

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      Мария Борисова
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