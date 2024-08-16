Стало известно о работе аэропортов в Приморье на фоне коллапса со светом

Росавиация: аэропорты Приморья работают штатно на фоне отключения света

Аэропорты Приморского края работают штатно на фоне отключения света в регионе. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко в Telegram.

Представитель ведомства уточнил, что аэропорт Кневичи во Владивостоке, а также малые авиагавани и посадочные площадки продолжают принимать и отправлять рейсы по расписанию, несмотря на энергетический коллапс.

«Росавиация и Госкорпорация по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Приморье», — добавил Кореняко.

Владивосток и практически все Приморье остались без света 16 августа. Причиной стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. Из-за сбоя некоторые жители региона застряли в электричках и в лифтах.