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08:27, 16 августа 2024Мир

Трампу решили передать охранников Байдена

NYT: Секретная служба перевела часть охранников Байдена в команду защиты Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Секретная служба США перевела часть охранников американского лидера Джо Байдена в команду защиты бывшего президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Секретная служба укрепила безопасность экс-президента Дональда Трампа различными способами после покушения на него в прошлом месяце, сообщили в четверг несколько человек, знакомых с этим вопросом, в том числе путем временного перевода части охранной команды президента Байдена к Трампу», — говорится в материале.

Кроме того, Трамп теперь будет выступать на предвыборных митингах, стоя за пуленепробиваемым стеклом.

Сотрудник Секретной службы на условиях анонимности заявил, что передача кандидату в президенты части охранников главы Белого дома является необычным шагом. По его словам, такое решение было принято в связи с сокращением графика поездок Байдена и возросшей угрозой насилия в отношении Трампа.

Ранее Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что Секретная служба США сработала профессионально в ситуации с покушением на него во время июльского митинга в штате Пенсильвания. При этом политик добавил, что агентам не хватило координации.

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      Лина Пивоварова
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