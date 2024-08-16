ЦБ призвал простить долги одной категории жителей Курской области

ЦБ призвал банки простить долги ипотечникам Курской области, утратившим жилье

Центральный банк (ЦБ) РФ рекомендовал финансовым организациям простить долги ипотечникам из Курской, Белгородской и Брянской областей, утратившим жилье в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ также призвали освободить заемщиков, чье жилье было частично разрушено и подлежит восстановлению, от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов, а находящимся в особо тяжелых жизненных ситуациях — списать долг частично или полностью. Помимо этого, Центробанк посоветовал кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации от жителей приграничных районов и от эвакуированных или вынужденно переселенных россиян и давать им отсрочку по ипотеке на срок до года без начисления процентов. Регулятор отметил, что проведенная реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю ипотечников. В ЦБ также отметили, что банки должны уведомлять заемщиков о принятых решениях по вышеуказанным вопросам любыми доступными способами.

Ранее в августе ЦБ разъяснил особенности получения кредитных каникул для заемщиков, эвакуировавшихся из Курской, Брянской и Белгородской областей.