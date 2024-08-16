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17:35, 16 августа 2024Экономика

ЦБ призвал простить долги одной категории жителей Курской области

ЦБ призвал банки простить долги ипотечникам Курской области, утратившим жилье

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) РФ рекомендовал финансовым организациям простить долги ипотечникам из Курской, Белгородской и Брянской областей, утратившим жилье в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ также призвали освободить заемщиков, чье жилье было частично разрушено и подлежит восстановлению, от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов, а находящимся в особо тяжелых жизненных ситуациях — списать долг частично или полностью. Помимо этого, Центробанк посоветовал кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации от жителей приграничных районов и от эвакуированных или вынужденно переселенных россиян и давать им отсрочку по ипотеке на срок до года без начисления процентов. Регулятор отметил, что проведенная реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю ипотечников. В ЦБ также отметили, что банки должны уведомлять заемщиков о принятых решениях по вышеуказанным вопросам любыми доступными способами.

Ранее в августе ЦБ разъяснил особенности получения кредитных каникул для заемщиков, эвакуировавшихся из Курской, Брянской и Белгородской областей.

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