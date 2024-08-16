В бундестаге потребовали от Украины заплатить Германии за подрыв «Северных потоков»

Депутат АдГ: Украина должна заплатить Германии за подрыв «Северных потоков»

Украина должна заплатить Германии компенсацию за подрыв ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». С таким требованием на своей странице в соцсети Х выступила депутат бундестага и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться», — написала парламентарий.

Ранее лидер голландской ультраправой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде призвал парламентские фракции в Нидерландах провести экстренные дебаты по поводу роли президента Украины Владимира Зеленского в подрыве «Северных потоков».