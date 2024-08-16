В Нидерландах захотели провести дебаты из-за роли Украины в подрыве «Северных потоков»

В Нидерландах призвали к дебатам из-за роли Украины в подрыве «Северных потоков»

Парламентские фракции в Нидерландах должны провести экстренные дебаты по поводу роли президента Украины Владимира Зеленского в подрыве ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил лидер голландской ультраправой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде.

«Новость о причастности Зеленского к саботажу "Северных потоков" проливает новый свет на продолжающуюся войну на Украине, особенно на нашу военную и финансовую поддержку Киева. Я попросил все фракции поддержать экстренные дебаты», — написал политик.

Ранее немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что версия следствия об «украинском следе» в подрыве «Северных потоков» рассыпалась на глазах.