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17:14, 16 августа 2024Экономика

В Евросоюзе выросло количество обанкротившихся предприятий

Евростат: количество заявлений о банкротстве предприятий выросло на 3 процента

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Во II квартале 2024 года в Европейском союзе количество заявлений о банкротстве предприятий выросло на 3,1 процента, если сравнивать с I кварталом. Об этом сообщил Евростат.

По его данным, число банкротств увеличилось в четырех сегментах европейской экономики: в строительстве на 3,8 процента, в финансовом секторе на 2,6 процента, в торговле на 2,4 процента и в промышленности на 1,6 процента.

Одновременно с этим на 2,1 процента упало число вновь зарегистрированных предприятий, причем во всех секторах. Особенно сильное снижение отмечено в торговле (минус 4,7 процента), промышленности (минус 3,6 процента), образовании и социальной деятельности (минус 3,4 процента).

Ранее сообщалось, что Европейский союз увеличил товарооборот с США, и в то же время уменьшил объемы торговли с Китаем. Если в марте 2024 года европейский экспорт в КНР достигал 19,7 миллиарда евро, то в апреле упал до 19,2 миллиарда.

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      Кирилл Луцюк
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