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09:27, 16 августа 2024Мир

В Германии рассказали о реакции правительства на расследование по «Северным потокам»

Депутат АдГ Котре: Берлин не заинтересован в суде по подрыву «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Правительство ФРГ не заинтересовано в суде над ответственными за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом РИА Новости рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Депутат объяснил, что сделал такой вывод из-за бездействия Берлина в расследовании терактов, а также из желания немецкого правительства «пустить пыль в глаза населению», обвинив в случившемся нескольких «пешек».

«Заказчики и причастные должны бы быть привлечены к ответственности и получить иски о возмещении ущерба. Скорее всего, ничего из этого не произойдет по названным причинам. Я исхожу из того, что, тем не менее, будет потребована экстрадиция нескольких причастных, но этим все и ограничится», — отметил Котре.

Кроме того, подрыв газопроводов выгоден немецким властям, считает депутат АдГ. По его словам, это идеологически соответствует цели правительства полностью перейти к возобновляемым источникам энергии.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

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      Лина Пивоварова
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