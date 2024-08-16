В Германии связали вылазку ВСУ в Курскую область со скорой победой России

Дотком: целью вылазки ВСУ в Курскую область является отсрочка победы России

Целью вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является желание отсрочить победу России. Об этом заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X (бывший Твиттер).

«У вылазки ВСУ в Курскую область, которая обрекла жизни тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов», — написал бизнесмен.

Дотком также добавил, что считает атаку Киева спланированной Пентагоном. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский согласился с планом США, так как он в скором времени думает бежать из страны.

Ранее британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область была согласована с НАТО и не могла состояться без одобрения альянса. Он также подчеркнул, что план украинских войск провалился и армия России уже успешно проводит зачистку.