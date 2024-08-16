В Госдуме порассуждали о последствиях попыток НАТО прорваться в Черное море

Белик: попытка НАТО прорваться в Черное море будет иметь необратимые последствия

В случае, если НАТО предпримет попытку нарастить свое присутствие в Черном море, это будет иметь необратимые последствия. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас, невзирая ни на что, ломая любые договоренности, наплевав на все свои обещания, они [страны НАТО] готовы прорваться в Черное море, чтобы быть для нас раздражающим и устрашающим фактором», — сказал парламентарий, объяснив, что это произошло после 2014 года.

По его словам, у России есть мощное оружие воздействие на неприятеля. При этом до боевого столкновения с НАТО в Черном море дело не дойдет, сказал депутат, однако он не исключил провокации со стороны стран Запада.

Помощник президента России Николай Патрушев ранее сообщал, что НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море вопреки конвенции Монтре. Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, позволяет торговым судам свободно передвигаться через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает определенные режимы плавания.