В России заявили о планах НАТО нарастить присутствие в Черном море

Патрушев: НАТО активно готовится сковать РФ, нарастив присутствие в Черном море

НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море вопреки конвенции Монтре. О таких планах альянса предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, занимающийся вопросами национальной морской политики, в интервью «Известиям».

«Западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море. Для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности», — заявил Патрушев.

Конвенция Монтрре, принятая в 1936 году, позволяет торговым судам свободно передвигаться через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает определенные режимы плавания.