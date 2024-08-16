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21:21, 16 августа 2024Россия

В Керчи после ракетной атаки признали угрозу ЧС муниципального уровня

В Керчи признали угрозу ЧС муниципального уровня после ракетной атаки

Фото: Handout / Reuters

В Керчи признали угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня реагирования после ракетной атаки, которая произошла ночью, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал администрации города. Сейчас сообщение об этом удалено.

Решение об этом приняла Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. В недоступной публикации в Telegram сообщали, что в городе будут проведены обследование и ремонтные работы, а ситуацию в Керчи назвали стабильной.

В ночь на пятницу, 16 августа, Украина пыталась ударить по Крымскому мосту американскими ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Крымский мост пытались атаковать 12 американских ракет. Все воздушные цели уничтожили средства противовоздушной обороны, отчитались в ведомстве.

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      Сергей Грехов
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