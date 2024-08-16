В Курской области два раза за ночь объявляли ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменена ракетная опасность

В Курской области два раза за ночь объявляли ракетную опасность, в данный момент тревога отменена. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Впервые сигнал тревоги был запущен в 2:39 по мск. Спустя шесть минут опасность была отменена.

Второй раз тревогу объявили в 3:07. Спустя три минуты прозвучал сигнал отбоя.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал Смирнов.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.