В российском регионе росгвардейцы нашли тайник ВСУ с оружием и боеприпасами

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили крупный схрон, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовики нашли более 20 кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), 10 мин различного назначения, выстрелы к гранатометам, взрыватели и свыше 1000 боеприпасов к стрелковому оружию.
Все боеприпасы и взрывные устройства уничтожены.
Ранее в ЛНР росгвардейцы обезвредили схрон с иностранным вооружением.