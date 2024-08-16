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12:32, 16 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе росгвардейцы нашли тайник ВСУ с оружием и боеприпасами

В ЛНР росгвардейцы обнаружили крупный схрон ВСУ с оружием и боеприпасами

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили крупный схрон, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики нашли более 20 кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), 10 мин различного назначения, выстрелы к гранатометам, взрыватели и свыше 1000 боеприпасов к стрелковому оружию.

Все боеприпасы и взрывные устройства уничтожены.

Ранее в ЛНР росгвардейцы обезвредили схрон с иностранным вооружением.

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      Варвара Митина
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