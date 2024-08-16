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12:50, 16 августа 2024Россия

В Санкт-Петербурге дети попали в больницу из-за таблеток и химикатов

В Санкт-Петербурге два ребенка попали в больницу из-за таблеток и химикатов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге два ребенка попали в больницу из-за таблеток и химикатов от тараканов. Об этом сообщает «Фонтанка».

В детскую больницу имени Филатова поступил годовалый пациент. Установлено, что скорая забрала его из квартиры на проспекте Энергетиков, где ребенок находился в гостях вместе с родителями. Врачи выяснили, что мальчик проглотил химикаты от тараканов.

В ту же больницу затем поступила четырехлетняя жительница Приморского района, которая дома съела таблетки для понижения давления. По словам ее матери, девочка успела съесть больше 10 штук. На данный момент она находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в частном детском саду «Дельфин», находящемся в Санкт-Петербурге, отравились 26 детей. Восемь воспитанников детского сада госпитализировали. Роспотребнадзор начал проверку, в ходе которой выявились нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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      Никита Абрамов
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