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15:53, 16 августа 2024Среда обитания

Производство энергии из ветра в США поставило рекорд

В США объем выработанной ветряными электростанциями составил 47,7 ГВт.ч

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В США в апреле объем электроэнергии, выработанный с помощью ветрогенераторов, превысил объем электричества, полученного с помощью угольных электростанций. Об этом говорится в отчете министерства энергетики страны.

С помощью ветряков было произведено 47,7 гигаватт-часа электричества, при этом станции, работающие на угле, создали 37,2 гигаватт-часа. В целом в стране сокращаются мощности угольных электростанций.

Ранее сообщалось, что в 2023 году выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей — 40 гигатонн (на два процента больше, чем в 2022 году). Потребление энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) выросло на 13 процентов, до 4748 тераватт-час.

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      Мария Черкасова
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