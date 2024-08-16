Топкурулу: давление США на Турцию не дает результатов из-за поражения на Украине

Давления Вашингтона на другие страны, в частности на Турцию, не дает желаемых результатов, так как США проигрывают на Украине. Об этом заявил зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.

«США терпят поражение и на Украине, и в Палестине. Тот факт, что США теряют позиции на этих фронтах, означает, что их давление не приносит желаемого результата», — отметил он.

По словам Топкурулу, США оказывают давление на государства по всему миру с целью присоединения их к антироссийским санкциям. Политик убежден, что неудачи Вашингтона связаны с ростом солидарности и сопротивления угнетенных народов.

Ранее основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон заявил, что затягивание конфликта на Украине истощит ресурсы США и повысит риски начала ядерной войны. Он считает, что Вашингтону следовало бы отдать предпочтение урегулированию конфликта с помощью переговоров.