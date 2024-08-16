В ООН заявили об отсутствии обязательств по помощи эвакуированным из Курской области

УВКБ: ООН не оказывают помощь эвакуированным россиянам из Курской области

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) не оказывают помощь эвакуированным из Курской области, но осведомлено о происходящем в регионе. Об этом заявила официальный представитель организации Ольга Серадо, сообщает РИА Новости.

«Хотя УВКБ ООН известно об эвакуации гражданских лиц из Курска и чрезвычайном положении, объявленном в области, именно национальные власти обеспечивают организацию приема, регистрацию и общее реагирование на ситуацию», — указала Серадо в объяснении, почему ООН не должно помогать эвакуированным.

13 августа Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. 15 августа официальный представитель организации Элизабет Троссел рассказала, что УВКПЧ запросило у Москвы доступ в три российских области — Курскую, Брянскую и Белгородскую.