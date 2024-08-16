В Великобритании признали уничтожение танка Challenger в Курской области

Британская газета Sun признала уничтожение танка Challenger в Курской области

Британская газета The Sun опубликовала видеорепортаж из Курской области, в котором признала уничтожение переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) танка Challenger. Материал появился на YouTube-канале издания.

По информации репортеров, танк был поражен беспилотником. Авторы ролика подчеркивают, что опознали Challenger по характерному стволу.

Ранее Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 в операции в Курской области. В военном ведомстве предприняли попытку оправдать нападение украинских военных на российский регион, упомянув о «праве на самооборону», которое не исключает проведения операций на территории России.