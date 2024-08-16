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15:14, 16 августа 2024Экономика

Владельцев Ford предупредили о риске пожара в машине

Reuters: больше 80 тысяч автомобилей Ford отзовут из-за риска возгорания

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Около 85 тысяч внедорожников Ford Explorer отзовут из-за рисков возгорания двигателей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США.

Речь идет об автомобилях, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility. Есть информация, что в случае отказа двигателя моторное масло и топливо могут попадать в моторный отсек и скапливаться вблизи источников возгорания.

Предполагается, что отзыву будут подлежать внедорожники 2020–2022 модельных годов, оснащенные гибридными и бензиновыми двигателями объемом 3,3 литра.

Ранее сообщалось, что корпорация Ford изобрела систему, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения, совершенные водителем транспортного средства. После информация о нарушениях будет направляться в правоохранительные органы.

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      Кирилл Луцюк
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