Захарова дала свое объяснение отправке итальянских журналистов в Курскую область

Захарова: с помощью журналистов Rai в Курской области хотели выдавать фейки

Журналистов итальянской телерадиокомпании Rai сопроводили в Курскую область, чтобы выдавать фейки про ситуацию в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».

По ее словам, уже есть «огромное количество материалов», которые развенчала российская сторона «с фактами на руках», поэтому «потребовалась такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там».

«Таким образом они выдавали то, что придумали в своих материалах, за правду, как бы находясь там, потому что иначе бы им точно никто не поверил», — считает дипломат.

Ранее посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России из-за репортажа в Курской области. Там обвинили корреспондентов Rai в «использовании своего пребывания на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».