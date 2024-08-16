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20:30, 16 августа 2024Россия

Захотевший уйти в зону СВО российский депутат устроил скандал после опасной езды в машине

Депутат Заксобрания Ростовской области устроил скандал после опасной езды
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Курносов

Андрей Курносов. Кадр: страница «Блокнот Ростов-на-Дону» в «Одноклассниках»

Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Курносов устроил скандал после того, как его автомобиль несколько раз нарушил ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, около полутора месяцев назад парламентарий захотел уйти в зону проведения специальной военной операции (СВО). При этом сегодня его заметили в салоне Lexus. Автомобиль якобы неоднократно нарушил правила дорожного движения, что заметила Ирина Полякова, помощница другого депутата Заксобрания, Григория Фоменко.

Автомобиль остановился возле железнодорожного переезда, после чего Полякова решила поговорить с Курносовым. Депутат устроил скандал, а в ответ на вопрос, почему он еще не уехал в зону боевых действий, парламентарий ответил: «На СВО буду завтра, а ты что ходишь?»

Ранее стало известно, что глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев уволил своего помощника Ингмара Левчика после произошедшего скандала. «По выявленным фактам в отношении помощника И. Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений», — пояснил чиновник.

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