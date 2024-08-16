Захотевший уйти в зону СВО российский депутат устроил скандал после опасной езды в машине

Депутат Заксобрания Ростовской области устроил скандал после опасной езды

Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Курносов устроил скандал после того, как его автомобиль несколько раз нарушил ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, около полутора месяцев назад парламентарий захотел уйти в зону проведения специальной военной операции (СВО). При этом сегодня его заметили в салоне Lexus. Автомобиль якобы неоднократно нарушил правила дорожного движения, что заметила Ирина Полякова, помощница другого депутата Заксобрания, Григория Фоменко.

Автомобиль остановился возле железнодорожного переезда, после чего Полякова решила поговорить с Курносовым. Депутат устроил скандал, а в ответ на вопрос, почему он еще не уехал в зону боевых действий, парламентарий ответил: «На СВО буду завтра, а ты что ходишь?»

Ранее стало известно, что глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев уволил своего помощника Ингмара Левчика после произошедшего скандала. «По выявленным фактам в отношении помощника И. Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений», — пояснил чиновник.