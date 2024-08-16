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15:34, 16 августа 2024Силовые структуры

Замглавы управления МЧС в российском регионе обвинили в коррупции на системе оповещения

Замглавы МЧС по Забайкальскому краю Столярова обвинили во взятке в 300 тыс руб

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение в коррупции заместителю начальника управления МЧС России по Забайкальскому краю Савелию Столярову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Замглавы обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, в марте он получил 300 тысяч рублей в качестве взятки от директора одной из коммерческих фирм. За денежные средства Столяров пообещал компании оказать помощь с согласованием проекта реконструкции системы оповещения населения в Чите.

Сейчас мужчина, как и предполагаемый взяткодатель, находится под стражей. В ходе допроса он полностью признал вину.

Ранее бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину по делу о взятках.

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      Олеся Мицкевич
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