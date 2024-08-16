Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:16, 16 августа 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете УПЦ

«Страна»: Зеленский обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете УПЦ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

«Верховной Раде предложен законопроект, который реально может обеспечить, что не будет никаких манипуляций со стороны Москвы украинской церковью», — отметил политик.

Закон о запрете УПЦ может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны. Глава государства не стал раскрывать подробности. Сразу после заявления Зеленского руководство Киево-Печерской лавры потребовало от монахов УПЦ освободить часовню.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

      Румынской гимнастке вручили бронзу Олимпиады-2024 после решения CAS

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

      В МИД заявили о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Киева

      Экс-премьер Британии привал Запад разрешить Киеву бить западным оружием по целям в России

      В Керчи после ракетной атаки признали угрозу ЧС муниципального уровня

      Российские военные поразили украинский Су-24 на аэродроме Днепр

      Зеленский обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете УПЦ

      Арестованный на Украине депутат написал письмо Яшину и рассказал о побоях

      Четырехметровый питон проглотил женщину по плечи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше