Зеленский обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете УПЦ

«Страна»: Зеленский обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

«Верховной Раде предложен законопроект, который реально может обеспечить, что не будет никаких манипуляций со стороны Москвы украинской церковью», — отметил политик.

Закон о запрете УПЦ может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны. Глава государства не стал раскрывать подробности. Сразу после заявления Зеленского руководство Киево-Печерской лавры потребовало от монахов УПЦ освободить часовню.