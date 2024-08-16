Женщина выиграла 26 миллионов рублей благодаря подарку дяди

Американка получила в подарок лотерейный билет и выиграла 26 миллионов рублей

Женщина из США разбогатела на 300 тысяч долларов (примерно 26,7 миллиона рублей) благодаря подарку дяди. Об этом пишет MLive.

25-летняя жительница штата Мичиган получила в подарок от дяди лотерейный билет от Emerald Green Wild Time. Мужчина приобрел его за пять долларов (примерно 444 рубля) на заправке специально для племянницы.

«Мой дядя купил мне билет в подарок, и мы вместе стерли защитный слой. Когда я узнала, что выиграла 300 тысяч долларов, моей первой мыслью было: "Это подделка?" Я была ошеломлена, потому что у меня никогда раньше не было такой суммы денег! Я все еще в шоке и пытаюсь все это осознать», — рассказала американка.

Победительница планирует использовать выигрыш для инвестиций.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, разбогател на 200 тысяч долларов, вдохновившись предсказанием из китайского печенья. Он купил лотерейный билет, получив указание «не упустить шанс выиграть что-то крупное».