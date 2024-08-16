«Парламентская газета»: Жириновский предсказал заход ВСУ в Курскую область

Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал заход Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. На это обратила внимание «Парламентская газета».

Там напомнили, что в 1997 году Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который через год ратифицировала Госдума. В документе говорится, что Москва и Киев обязывались соблюдать права и свободы граждан, а также выполнять международные обязательства.

Жириновский был одним из противников договора. Он назвал его антироссийским актом и сравнил его с событиями декабря 1991 года, когда Верховный Совет ратифицировал договор о создании СНГ. Жириновский также напомнил, что тогда ЛДПР не голосовала за данный документ.

«Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском», — сказал тогда политик.

Ранее в сети появилось предсказание Владимира Жириновского о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, участвующего в выборах на новый срок. На опубликованных кадрах запечатлено выступление Жириновского в Госдуме. Точная дата записи не указана.