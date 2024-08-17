Гендиректора киевской больницы «Охматдет» отстранили от работы

Гендиректора киевской больницы «Охматдет» Жовнира отстранили от работы

Гендиректора киевской больницы «Охматдет» Владимира Жовнира временно отстранили от работы до завершения проверок. Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, передает РИА Новости.

«Жовнира отстранили от выполнения обязанностей до завершения проверок по восстановлению зданий медучреждения», — заявил глава ведомства.

Проверки были вызваны обвинениями Жовнира в адрес фонда больницы «Охматдет — здоровое детство», который отказался переводить порядка 817 миллионов рублей на счет медучреждения для его восстановления. Руководитель больницы также подчеркнул, что рассматривает возможность разрыва отношений с данным фондом.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ, исключающим удары российских военных по гражданским целям.