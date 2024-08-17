Лидер группы «Мираж» рассказал о трагедии на концерте в Батуми

Гитарист «Миража»: концерт группы в Батуми закончился трагедией

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что один из концертов коллектива еще в самом начале карьеры закончился трагически и запомнился ему надолго. Его слова передает «МК».

По данным издания, речь идет о выступлении в Батуми в 1990 году, где сцена для артистов была установлена прямо на стадионе. В какой-то момент все находящиеся на трибунах зрители «хлынули» на поле и снесли эту сцену вместе с оборудованием. Началась давка, в результате которой появились пострадавшие.

Гитарист заявил, что им было «очень страшно» от происходящего. Спустя время похожий случай произошел и на выступлении в Казахстане, но тогда никто не пострадал.

Ранее стало известно, что российская певица Лариса Долина подняла цены на свои концерты после аферы украинских мошенников. Отмечается, что стоимость ее живого выступления выросла на 2,5 миллиона рублей по сравнению с весной и достигла четырех миллионов рублей.