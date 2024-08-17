Премьер Туск: инициаторам строительства «Северных потоков» следует замолчать

Инициаторам строительства газопровода «Северный поток» следует замолчать и извиниться. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу — извиниться и промолчать», — заявили политик, написав пост на английском языке.

Таким образом, он раскритиковал последние сообщения прессы о причастности Украины к взрывам на ветках газопровода.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung (SZ) сообщила, что Польша никогда не помогала Германии расследовать взрывы на «Северных потоках», и у властей страны возникло ощущение, что Варшава намеренно не желает оказывать какое-либо содействие. Предполагается, что данный факт может вызвать кризис в отношениях двух государств.