Reuters: США обеспокоились из-за использования американского оружия под Курском

США ограничили Вооруженным силам Украины (ВСУ) применение своего оружия в Курской области из-за опасений прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Если Украина начнет брать под контроль российские деревни и другие невоенные цели, используя американские оружие и технику, то это можно расценивать как выход за пределы ограничений, установленных США с целью как раз избежать любого намека на прямой конфликт между НАТО и Россией», — приводит агентство слова одного из источников.

При этом администрация президента США Джо Байдена будет дальше поддерживать публично действия Киева, называя действия ВСУ якобы «защитным шагом».

Ранее норвежский политолог и профессор Гленн Дизен заявил, что Североатлантический альянс принимал участие в подготовке атаки ВСУ на Курскую область. В частности, он указал на то, что НАТО и Вашингтон обеспечивают Киев военной техникой, обучением и разведданными еще с 2014 года, поэтому их причастность к атаке на Курскую область «не вызывает сомнений».