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18:27, 17 августа 2024Силовые структуры

В Москве задержали двух иностранцев с похожим на гранату предметом

У мечети в Москве задержали двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве охрана Соборной мечети задержала двух граждан Турции с похожим на гранату предметом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

Уточняется, что иностранцев задержали на входе в комплекс. Внутри гранаты «Ф-1», которую они пытались пронести внутрь, не было взрывчатого вещества. Сейчас, по словам Мухетдинова, с ними работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее силовики задержали трех мужчин, которые опубликовали видео в соцсетях с угрозами жителям Москвы и демонстрацией оружия. В отношении них организована доследственная проверка по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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