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23:00, 17 августа 2024Россия

Жители поселка в Курской области сообщили о разрушении моста украинскими военными

Жители Глушково сообщили, что ВСУ разрушили мост для осложнения эвакуации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жители Глушковского района Курской области рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост с целью осложнения эвакуации местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали», — поведала женщина из поселка Глушково. Ее супруг отметил, что ракеты пролетели буквально над их головой — пара проживала недалеко от моста.

Из-за высокой опасности эвакуировать население взялись военнослужащие. «Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», — добавил местный житель.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В Министерстве обороны России рассказали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили украинский дрон над территорией региона вечером в субботу, 17 августа.

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      Маргарита Пименова
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