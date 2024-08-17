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22:47, 17 августа 2024Россия

Жителям Курской области упростили условия получения выплат

Минцифры: жителям Курской области упростили условия получения выплат
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pixabay

Минцифры России сообщило, что жителям Курской области упростили получение положенных выплат, передает ТАСС.

«Минцифры разослало письма на "Госуслугах" о необходимости подать заново заявление на денежную выплату жителям Курской области из-за упрощений условий. Это поможет большему количеству граждан получить выплату», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на получение денежных средств могут рассчитывать люди, постоянно или временно зарегистрированные на пострадавших территориях, иностранцы, а также лица без гражданства.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал присвоить сражавшимся в Курской области срочникам статус участников специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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