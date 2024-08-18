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08:15, 18 августа 2024Спорт

Эксперт предупредил об опасности тренировок по видеоурокам

Фото: freepik

Фитнес-тренер Лев Гончаров предупредил об опасности тренировок по видеоурокам. Его слова приводит радио Sputnik.

«Когда женщина, например, включает телевизор и начинает делать утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, то тут все на свой страх и риск, и дело может закончиться травмой», — привел пример эксперт. Он отметил, что человек не получает обратную связь.

«Ножки, которые привыкли ходить десять тысяч шагов в день и тысячу шагов в день, — это разные ножки с разными коленочками», — добавил Гончаров. По его словам, важно оценивать не только паспортный, но и биологический возраст, и исходя из него вместе с врачами и тренерами выстраивать занятия.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, почему важно развивать координацию. Специалист отметила, что от способности координировать движения зависит не только безопасность передвижения в быту, но и возможность управления транспортными средствами.

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      Андрей Стрельцов
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