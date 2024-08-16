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15:40, 16 августа 2024Спорт

Фитнес-тренер объяснила важность развития координации

Фото: yanalya / Freepik

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, почему важно развивать координацию. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что от способности координировать движения зависит не только безопасность передвижения в быту, но и возможность управления транспортными средствами. «Также развитая координация оказывает влияние на умение сохранять равновесие в сложных условиях, например поскользнувшись на льду или оступившись на ступеньках», — заявила Бутова.

Тренер добавила, что за координацию отвечает, прежде всего, мозжечок. «Если он работает неправильно, могут возникнуть не только нарушения координации, но и сложности в речевом развитии», — подчеркнула Бутова.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о влиянии физической активности на сон. По словам эксперта, после нее ускоряется засыпание, увеличивается время сна и уменьшается время пробуждения.

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      Алексей Гусев
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