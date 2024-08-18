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11:10, 18 августа 2024Бывший СССР

Эстония захотела закупить для Молдавии бронированную технику

Эстония захотела закупить для Молдавии бронированные машины на 46 миллионов евро

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

В Эстонии захотели закупить для Молдавии бронированную технику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны молдавской республики.

В рамках Европейского инструмента мира (EPF) Молдавия получит партию бронированных машин на 46 миллионов евро. Данная закупка будет направлена на повышение обороноспособности армии, в частности, на укрепление ее мобильности.

Отмечается, что Евросоюз ранее одобрил финансовую помощь на общую сумму 137 миллионов евро, направленную на развитие оборонного потенциала Молдавии. Так, республика должна была получить современное оборудование для медицинских и инженерных подразделений, транспорт, воздушное наблюдение, а также средства связи и информационных технологий Национальной армии. В мае и декабре прошлого года передали две партии медицинского и инженерного оборудования.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Молдавии объявило о начале в стране мобилизационных учений резервистов национальной армии.

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      Мария Винар
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