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00:51, 18 августа 2024Мир

ХАМАС отметило отсутствие прогресса в переговорах по освобождению заложников

ХАМАС: прогресса в переговорах по освобождению заложников в секторе Газа нет

Фото: Aziz Taher / Reuters

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, комментируя первый этап переговоров по освобождению заложников в секторе Газа, отметил отсутствие прогресса по данному вопросу, сообщает телеканал Sky News.

«Администрация (президента США Джо — прим. «Ленты.ру») Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет», — заявил он.

По его словам, оптимизм американского лидера относительно перспектив сторон достичь соглашения является лишь показательным и демонстрируется только для того, чтобы не допустить расширения региональной войны и «в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе».

Абдулхади подчеркнул, что решить ряд спорных моментов путем переговоров так и не удалось, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул дополнительные условия, тем самым осложнив ситуацию.

Ранее представители США, Египта и Катара сообщили, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа проходят в конструктивном ключе и позитивной атмосфере.

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      Марина Совина
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