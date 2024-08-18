Китай нарастил импорт из одной страны с начала года

С января по июль Китай нарастил импорт из Северной Кореи на 24 процента

С января по июль 2024 года импорт Китай нарастил импорт из одной страны на 24 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая сообщило, что поставки товаров из Северной Кореи в Китай с начала года составили 198 миллионов долларов.

При этом, отметили в ГТУ, экспорт Китая в КНДР сократился до 914 миллионов долларов — на 13,3 процента. Также на 8,4 процента сократился общий товарооборот стран. Он составил 1,11 миллиарда долларов.

Китай — один из главных экономических партнеров Северной Кореи. Пекин поставляет Пхеньяну множество товаров, в том числе продукты питания и составляющие для удобрений.

Ранее в Китае сообщили о приостановке 80 процентов расчетов с Россией. Отмечалось, что на торговые отношения между Москвой и Пекином повлияли санкции Запада. Эксперты института Чунъян подчеркнули, что странам необходимо создать новые каналы платежей.