Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:06, 18 августа 2024Экономика

Китай нарастил импорт из одной страны с начала года

С января по июль Китай нарастил импорт из Северной Кореи на 24 процента

Фото: Aleksander Solum / Reuters

С января по июль 2024 года импорт Китай нарастил импорт из одной страны на 24 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая сообщило, что поставки товаров из Северной Кореи в Китай с начала года составили 198 миллионов долларов.

При этом, отметили в ГТУ, экспорт Китая в КНДР сократился до 914 миллионов долларов — на 13,3 процента. Также на 8,4 процента сократился общий товарооборот стран. Он составил 1,11 миллиарда долларов.

Китай — один из главных экономических партнеров Северной Кореи. Пекин поставляет Пхеньяну множество товаров, в том числе продукты питания и составляющие для удобрений.

Ранее в Китае сообщили о приостановке 80 процентов расчетов с Россией. Отмечалось, что на торговые отношения между Москвой и Пекином повлияли санкции Запада. Эксперты института Чунъян подчеркнули, что странам необходимо создать новые каналы платежей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Ален Делон

      На Камчатке вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел

      Во Франции призвали прекратить поддержку Украины

      В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Украине данных для ракетного удара

      В США указали на большие потери ВСУ в Курской области

      Боец UFC применил удушающий прием и защитил титул чемпиона

      Сотни российских туристов застряли в Египте

      Счета и имущество директора взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде арестовали

      Китай нарастил импорт из одной страны с начала года

      Депутат предупредил россиян об ответственности за состояние участков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше