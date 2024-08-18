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08:33, 18 августа 2024Силовые структуры

Москвичка получила срок за кражи собак

Москвичка получила два года колонии за кражи собак у супермаркетов

Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Жительница Москвы получила два года тюремного заключения за кражи породистых собак. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уточняется, что москвичка похитила американского стаффордширского терьера, который ожидал у супермаркета своего хозяина. Ущерб оценили в 57 039 рублей. Спустя 11 дней она вновь похитила собаку, привязанную к велосипедной стойке у другого супермаркета. Ущерб составил 8 273 рубля.

Суд учел чистосердечное признание обвиняемой, а также ее хронические заболевания обвиняемой. Также было установлено, что женщина страдает зависимостью от алкоголя.

Ранее двое неизвестных в масках похитили собаку породы корги у жительницы Санкт-Петербурга. Инцидент произошел ранним утром на Парковой улице в Петергофе. Хозяйка украденного животного сообщила, что похитители подъехали на автомобиле Lada, название конкретной модели она раскрывать не стала. После этого злоумышленники схватили собаку, отрезав поводок у основания.

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      Марина Совина
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