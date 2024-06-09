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13:34, 9 июня 2024Россия

Люди в масках похитили собаку у жительницы Санкт-Петербурга

«Известия»: двое неизвестных похитили корги у жительницы Санкт-Петербурга

Фото: Steven Wei / Unsplash

Двое неизвестных в масках похитили собаку породы корги у жительницы Санкт-Петербурга. О краже животного сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова его хозяйки по имени Любовь.

Уточняется, что инцидент произошел ранним утром на Парковой улице в Петергофе (внутригородское муниципальное образование в составе Петродворцового района Санкт-Петербурга). Хозяйка украденного животного сообщила, что похитители подъехали на автомобиле Lada, название конкретной модели она раскрывать не стала.

После этого злоумышленники схватили собаку, отрезав поводок у основания. Подобное поведение хозяйка животного назвала «бандитским». «Бандитский налет на маленькую собачку», — резюмировала Любовь.

Она добавила, что похитители после кражи животного направились в сторону Ропшинского шоссе. Хозяйка собаки предположила, что одним из «налетчиков» мог быть ее сосед, который, по ее словам, до этого неоднократно жаловался на лай животного в ночное время суток.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о краже двух породистых собак из гаража в Сергиевом Посаде. По подозрению в воровстве сотрудники местных правоохранительных органов задержали 50-летнюю женщину. В ведомстве оценили сумму причиненного ущерба в 240 тысяч рублей. В итоге собак удалось найти и вернуть владелице, а задержанную оставили под подпиской о невыезде.

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      Анатолий Акулов
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