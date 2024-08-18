На Военно-строительную компанию подали десять исков

Ленинградский военный округ потребовал взыскать с ВСК почти 50 млн рублей

ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» подало в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области десять исков с требованиями взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 49,5 миллиона рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Юрлицо подало десять исков к ВСК, общая сумма которых достигает почти 50 миллиона рублей. В качестве третьего лица указывается ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации».

Суд принял к производству иск на 12,645, на 6,951 миллиона рублей и на 875,2 тысячи рублей. Судебные заседания запланированы на декабрь.

Ранее стало известно, что бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, проверят на причастность к совершению других преступлений.