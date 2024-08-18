На Западе признали использование британских беспилотников при атаке на Курскую область

The Times: ВСУ использовали британские беспилотники в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали британские беспилотники при атаке на Курскую область. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Издание признает, что действия правительства Великобритании не ограничиваются лишь поставками оружия. Помимо этого, британские советники активно принимают участие в обсуждении планов украинского военного командования.

До этого телеканал Sky News сообщил, что ВСУ также используют в Курской области переданные Великобританией танки Challenger 2. По мнению журналистов The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сознательно допустил утечку этой информации, чтобы побудить остальных западных союзников Украины нарастить военные поставки.

Ранее США ограничили ВСУ применение своего оружия в Курской области из-за опасений прямого конфликта с Россией. При этом администрация президента США Джо Байдена будет дальше поддерживать публично действия Киева.