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07:43, 18 августа 2024Интернет и СМИ

Названа самая упоминаемая в американских СМИ страна

РИА Новости: Китай стал самой упоминаемой в американских СМИ страной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Китай оказался самой упоминаемой в американских СМИ страной в текущем году. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, КНР упомянули 245 тысяч раз. На втором и третьем местах оказались Израиль (123 тысячи) и Россия (79 тысяч). Украине посвятили 64 тысячи публикаций.

При этом, как отмечает агентство, Китай становится лидером по числу упоминаний каждый год, когда в США проводятся выборы.

В начале августа США расширили антикитайские санкции. Был введен запрет на ввоз продукции еще пяти компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В частности, в черный список попали фирмы Kashgar Construction Engineering (Group), Xinjiang Habahe Ashele Copper и Xinjiang Tengxiang Magnesium Products. Американские санкции к настоящему времени затронули в общей сложности 85 компаний из Китая.

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      Марина Совина
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