Раскрыто место прощания с 37-летней актрисой Малого театра

Прощание с актрисой Васильевой состоится в Малом театре 20 августа

В Москве состоится церемония прощания с 37-летней актрисой Екатериной Васильевой. Дату и место раскрыли в официальном Telegram-канале Малого театра.

Церемония пройдет в 12:00 во вторник, 20 августа, в фойе Исторической сцены Малого театра. В пресс-службе отметили, что будет открыт зрительский вход.

Артистки не стало 15 августа в результате несчастного случая. Подробности при этом не уточнялись.

Окончив Щепкинское училище, Васильева начала работать в Малом театре. За это время она сыграла 15 ролей, среди которых Софья в «Недоросле», царица в «Сказке о царе Салтане» и Софья Фамусова в «Горе от ума».

Ранее стало известно, что ушла из жизни звезда спектакля «Похороните меня за плинтусом».