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10:37, 18 августа 2024Россия

Российское село попало под обстрел ВСУ

Гладков: село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ, пострадали двое

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранены два местных жителя. По словам главы российского региона, одна женщина получила баротравму и поверхностные осколочные ранения предплечья. Ей была оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вторая пострадавшая получила осколочное ранение в шею. В настоящий момент ее доставляют в областную клиническую больницу.

В трех домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что село Новая Таволжанка осталось без света. При обстреле ВСУ был поврежден один дом и линия электропередачи.

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      Мария Винар
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