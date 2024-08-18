Российское село попало под обстрел ВСУ

Гладков: село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ, пострадали двое

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранены два местных жителя. По словам главы российского региона, одна женщина получила баротравму и поверхностные осколочные ранения предплечья. Ей была оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вторая пострадавшая получила осколочное ранение в шею. В настоящий момент ее доставляют в областную клиническую больницу.

В трех домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что село Новая Таволжанка осталось без света. При обстреле ВСУ был поврежден один дом и линия электропередачи.