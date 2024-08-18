Стали известны подробности пожара в Ростовской области

Губернатор Голубев: тушение пожара на промскладе в Пролетарске продолжается

Тушение пожара на промскладе в Пролетарске, начавшегося после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), продолжается. Подробности сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в тушении пожара задействованы три пожарных поезда. По оценкам специалистов, угрозы распространения огня нет. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности.

«На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб», — написал Голубев.

Утром 18 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники на юго-востоке Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промсклада загорелось дизтопливо.

В 05:35 из-за повторной атаки украинских дронов тушение пожара на промбазе в Пролетарске было приостановлено.