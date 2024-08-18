Умер легендарный актер Ален Делон. Последние годы он тяжело болел и хотел уйти из жизни с помощью эвтаназии

AFP сообщило о смерти французского актера Алена Делона в возрасте 88 лет

Легендарный французский актер Ален Делон умер в своем доме 18 августа в возрасте 88 лет.

Ален-Фабьен, Анушка, Энтони, а также [его собака] Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении трех своих детей и своей семьи (...) Его семья любезно просит вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент траура из пресс-релиза AFP

При жизни он был признанным театральным и кинематографическим актером. Кроме того, его называли секс-символом 1960-1980-х годов. Прорыв в карьере Делона произошел после выхода фильма «На ярком солнце». Затем вышли кинокартины «Рокко и его братья» и «Леопард», второй принес артисту номинацию на «Золотой глобус». Кроме того, за свою карьеру актер был удостоен многих почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей. Всего он снялся более чем в 90 фильмах.

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При жизни Делон тяжело болел и хотел сделать эвтаназию

В 2019 году Делон перенес два инсульта. Кроме того, у него были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак. Из-за продолжительной болезни в 2022 году актер хотел уйти из жизни при помощи эвтаназии. По словам его сына Энтони, тогда Делон уже составил завещание и был намерен пройти процедуру в Швейцарии.

В январе текущего года стало известно, что звезду французского кино поместили под опеку. Такое решение было принято судом. Таким образом Делон оказался ограничен в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью. При этом он мог совершать большинство привычных операций, кроме наиболее значимых. За эти действия должен был отвечать специально назначенный человек, имя которого не разглашалось.

Делон был помещен под опеку в результате инициированного детьми артиста разбирательства. Они потребовали провести оценку состояния здоровья отца.

Уже в апреле актер был помещен под режим усиленной опеки. Тогда все его доходы и собственность перешли в ведение опекуна.

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Состояние здоровья звезды кино стало предметом разбирательств среди членов его семьи

Спустя некоторое время после ухудшения состояния актера его детей обвинили в попытке умышленного убийства отца. В январе текущего года с таким заявлением в прокуратуру обратилась Хироми Роллен, называющая себя бывшей спутницей звезды. Она пояснила, что во время совместной жизни с Делоном его состояние было стабильным. Однако, как только женщина съехала от возлюбленного после того, как ее вынудили это сделать, он начал пропускать встречи с врачами, которым до этого удавалось держать его в стабильном состоянии.

В качестве доказательств она привела переписку братьев Делон и их сестры Анушки, в которой сын актера Энтони предлагал остановить химиотерапию отца. Тогда он аргументировал такое предложение тем, что лечение «ускоряет приближение неизбежного». Вместо должного лечения Энтони предлагал поить отца свежевыжатыми соками.

Кроме того, прокуратура открыла расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на свою сестру Анушку. Он обвинял родственницу в том, что та якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью.

Владимир Зеленский наградил Делона орденом за поддержку Украины

В апреле текущего года украинский президент Владимир Зеленский наградил французского актера за поддержку страны. Делон был удостоен ордена «За заслуги» ІІІ степени за помощь Украине.

Как указывал Зеленский, такая награда является «чрезвычайно редким и беспрецедентным жестом по отношению к иностранцу».

После начала российской спецоперации на Украине Делон публично читал стихотворения Тараса Шевченко. Он также обещал Зеленскому посетить Украину, когда у него появится такая возможность. Кроме того, он заявлял, что если бы был моложе 50 лет, то пошел бы служить в ряды Вооруженных сил Украины.

При этом за год до начала спецоперации Делон позитивно высказывался о российском президенте Владимире Путине. Актер называл его «способным человеком» и отмечал, что такой страной, как Россия, очень непросто управлять столько лет. Артист был лично знаком с российским лидером и после своего высказывания о нем подчеркивал, что не боится той критики, которую могут вызвать у его недоброжелателей подобные слова.