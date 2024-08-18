Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:44, 18 августа 2024Силовые структуры

В Подмосковье отец и сын ограбили магазин и избили продавщицу

В Ступинском районе Подмосковья отец и сын избили продавщицу магазина

Отец и сын ограбили магазин в Подмосковье и избили попытавшуюся им помешать продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Попавший на видео инцидент произошел в конце июля в деревне Михнево, Ступинский район. Отец и сын Виноградовы приехали за покупками в магазин стройматериалов. Находясь в торговом зале, мужчины начали распихивать по карманам сантехнические принадлежности. Это заметила 41-летняя продавщица Татьяна и сделала им замечание.

Родственники никак не отреагировали на слова женщины, вышли из магазина и сели в своей автомобиль с украденными вещами. При этом старший Виноградов толкнул Татьяну локтем в грудь и разбил лицо другому покупателю на выходе из магазина. Женщина вышла за агрессивными родственниками, чтобы сфотографировать номер их машины.

Материалы по теме:
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021

«Этот отец схватил из машины баллончик и начал мне заливать лицо, попутно его сын выбежал из машины и налетел на меня, ударяя в грудь и по ноге», — рассказала продавщица.

Она и пострадавший покупатель вызвали на место происшествия полицию и скорую. При этом, как пишет «Осторожно, Москва», оба утверждают, что уголовное дело в отношении отца и сына до сих пор не возбуждено. Более того, в результате удара по ноге Татьяна получила разрыв связок, из-за которого ей потребовалась операция. Женщина надеется, что злоумышленники будут наконец задержаны и наказаны по закону.

Ранее сообщалось, что в этнографической деревне Бибирево на северо-востоке Москвы 67-летнюю пенсионерку жестоко избили на детской площадке из-за замечания ребенку. Конфликт начался из-за ссоры двух детей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерные провокации и уход с поста президента. О чем говорил Лукашенко в интервью российскому телеканалу?

      В Германии заявили о невозможности ВСУ использовать некоторое немецкое оружие

      Лукашенко заявил о желании Киева повысить ставки на переговорах после атаки на Россию

      Азербайджан вновь выразил желание вступить в БРИКС

      В Венесуэле произошел крупный разлив нефти

      Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны

      В Курской области заявили о невозможности жителей вернуться в свои дома

      Роднина задалась вопросом о смысле жизни в Бирюлеве

      Военнопленный описал службу в украинской армии фразой «без воды, без еды»

      В Подмосковье отец и сын ограбили магазин и избили продавщицу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше