В Подмосковье отец и сын ограбили магазин и избили продавщицу

В Ступинском районе Подмосковья отец и сын избили продавщицу магазина

Отец и сын ограбили магазин в Подмосковье и избили попытавшуюся им помешать продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Попавший на видео инцидент произошел в конце июля в деревне Михнево, Ступинский район. Отец и сын Виноградовы приехали за покупками в магазин стройматериалов. Находясь в торговом зале, мужчины начали распихивать по карманам сантехнические принадлежности. Это заметила 41-летняя продавщица Татьяна и сделала им замечание.

Родственники никак не отреагировали на слова женщины, вышли из магазина и сели в своей автомобиль с украденными вещами. При этом старший Виноградов толкнул Татьяну локтем в грудь и разбил лицо другому покупателю на выходе из магазина. Женщина вышла за агрессивными родственниками, чтобы сфотографировать номер их машины.

«Этот отец схватил из машины баллончик и начал мне заливать лицо, попутно его сын выбежал из машины и налетел на меня, ударяя в грудь и по ноге», — рассказала продавщица.

Она и пострадавший покупатель вызвали на место происшествия полицию и скорую. При этом, как пишет «Осторожно, Москва», оба утверждают, что уголовное дело в отношении отца и сына до сих пор не возбуждено. Более того, в результате удара по ноге Татьяна получила разрыв связок, из-за которого ей потребовалась операция. Женщина надеется, что злоумышленники будут наконец задержаны и наказаны по закону.

Ранее сообщалось, что в этнографической деревне Бибирево на северо-востоке Москвы 67-летнюю пенсионерку жестоко избили на детской площадке из-за замечания ребенку. Конфликт начался из-за ссоры двух детей.

