В Турции задержали подозреваемых в причастности к лесным пожарам

В Турции задержали семерых подозреваемых в причастности к природным пожарам

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал, что полицейские задержали семь человек по подозрению в причастности к природным пожарам на западе и северо-западе страны. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», — заявил он.

Глава турецкого МВД уточнил, что трое из них были взяты под стражу в провинции Измир, в том числе один в его пригороде Каршияка, где вечером 16 августа огонь добрался до жилых районов города с населением в четыре миллиона жителей.

Ранее стало известно, что крупные лесные и степные пожары стали происходить в два раза чаще за последние 20 лет, при этом наиболее заметный прирост фиксируется в последние шесть-семь лет.